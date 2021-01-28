В Удмуртии объявлен конкурс на субсидирование ликвидации свалок Фото: pixabay.com

Минприроды Удмуртии продолжает борется с несанкционированными свалками в регионе. 1 февраля начнется прием заявок от муниципальных образований республики на предоставление субсидий. Он продлится до 20 февраля, сообщает пресс-служба ведомства. Общая сумма привлеченных в эту сферу средств в 2021 году составит более 36 миллионов рублей.

После завершения приема заявок, они будут рассмотрены в течение месяца. После чего объявят список регионов, среди которых и распределят финансы.

В Удмуртии за два минувших года убрано 145 свалок, общая площадь которых более 65 га.

- Из них 68 свалок ликвидированы за счет средств бюджета Удмуртии. В 2019 году размер субсидии составил 25 млн рублей, в 2020 году - 37 млн рублей. Остальные свалки ликвидированы за счет средств бюджета муниципальных образований, - говорит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Денис Удалов.

Еще в 2020 году устранили две свалки в Малопургинском и Якшур-Бодьинском районах. Вывезли 117 тысяч тонн мусора. На эти цели федерация выделила более 45 млн рублей.

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