В Татарстане скончался молодой врач из Удмуртии Фото: pixabay.com

В ночь на 26 января в Татарстане скончался 35-летний Артем Курбатов, врач анестезиолог-реаниматолог из Удмуртии. Об этом сообщают местные СМИ.

Там он работал врачом Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах. А в Ижевске закончил государственную медицинскую академию. В Татарстан он переехал по программе грантов.

Точная причина смерти на данный момент неизвестна.

Редакция «Комсомолки» приносит свои соболезнования родным и близким.

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