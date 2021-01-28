В Татарстане скончался молодой врач из Удмуртии
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В ночь на 26 января в Татарстане скончался 35-летний Артем Курбатов, врач анестезиолог-реаниматолог из Удмуртии. Об этом сообщают местные СМИ.
Там он работал врачом Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах. А в Ижевске закончил государственную медицинскую академию. В Татарстан он переехал по программе грантов.
Точная причина смерти на данный момент неизвестна.
Редакция «Комсомолки» приносит свои соболезнования родным и близким.
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