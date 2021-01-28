Полуторамесячный ребенок пострадал в ДТП в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В Ижевске 27 января 2021 года напротив дома № 51 на улице Камбарская столкнулись два автомобиля. В ДТП пострадал полуторамесячный ребенок - пассажир автомобиля «Фольксваген». 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

45-летняя женщина водитель автомобиля «Лада Гранта» при выезде с прилегающей территории врезалась в автомобиль «Фольксваген», за рулем которого находилась 37-летняя женщина. Последняя двигалась по главной дороге.

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