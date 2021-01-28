Карта распространения коронавируса на 28 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 28 января 2021 года Фото: pixabay.com

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 163 новых случая коронавирусной инфекции. Среди заболевших 9 детей и 46 пенсионеров. Об этом сообщает региональный оперштаб.

177 пациентов выздоровели и были выписаны. От болезни за сутки скончался один человек.

На данный момент в республике сделали уже 813 105 тестов на коронавирус. За последние сутки провели 2 627 исследований.

Расскажем о статистике по районам:

Ижевск - 12 153

Воткинск - 1 101

Глазов - 1 233

Можга - 1 117

Сарапул - 902

Завьяловский район - 1 450

Алнашский район - 559

Балезинский район - 390

Вавожский район - 226

Воткинский район - 293

Глазовский район - 206

Граховский район - 161

Дебесский район - 206

Игринский район - 491

Камбарский район - 187

Каракулинский район - 192

Кезский район - 264

Кизнерский район - 274

Киясовский район - 181

Красногорский район - 287

Малопургинский район - 367

Можгинский район - 273

Сарапульский район - 286

Селтинский район - 241

Сюмсинский район - 192

Увинский район - 640

Шарканский район - 365

Юкаменский район - 212

Якшур-Бодьинский район - 358

Ярский район - 208

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