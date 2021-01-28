Карта распространения коронавируса на 28 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 28 января 2021 года
Фото: pixabay.com
В Удмуртии за минувшие сутки выявили 163 новых случая коронавирусной инфекции. Среди заболевших 9 детей и 46 пенсионеров. Об этом сообщает региональный оперштаб.
177 пациентов выздоровели и были выписаны. От болезни за сутки скончался один человек.
На данный момент в республике сделали уже 813 105 тестов на коронавирус. За последние сутки провели 2 627 исследований.
Расскажем о статистике по районам:
Ижевск - 12 153
Воткинск - 1 101
Глазов - 1 233
Можга - 1 117
Сарапул - 902
Завьяловский район - 1 450
Алнашский район - 559
Балезинский район - 390
Вавожский район - 226
Воткинский район - 293
Глазовский район - 206
Граховский район - 161
Дебесский район - 206
Игринский район - 491
Камбарский район - 187
Каракулинский район - 192
Кезский район - 264
Кизнерский район - 274
Киясовский район - 181
Красногорский район - 287
Малопургинский район - 367
Можгинский район - 273
Сарапульский район - 286
Селтинский район - 241
Сюмсинский район - 192
Увинский район - 640
Шарканский район - 365
Юкаменский район - 212
Якшур-Бодьинский район - 358
Ярский район - 208
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