25 камер для фиксации нарушений ПДД появятся в Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 2021 году на дорогах Удмуртии установят 25 новых комплексов фото и видеофиксации нарушений ПДД, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Также на 14 участках дорог Удмуртии появится освещение.

Кроме того на трассах Ижевск - Сарапул, Ижевск - Аэропорт, Ижевск - Воткинск, Ижевск - Чайковский и на трех участках дороги Воткинск - Кельчино - граница с Пермским краем появится тросовое ограждение. Эта мера направлена на уменьшение аварий с лобовым столкновением и вылетом на встречную полосу движения.

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