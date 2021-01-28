Загрязнение воздуха в Удмуртии: против 7 организаций составили административные протоколы

Загрязнение воздуха в Удмуртии Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор по Удмуртии сообщает, что в 2020 году от жителей Удмуртии поступило 106 жалоб на качество атмосферного воздуха. 53,8% из них от ижевчан, остальные от жителей других купных городов республики: Можги, Сарапула и Глазова.

Управление отреагировало на все заявления. Из них по 19 жалобам провели контрольно-надзорные мероприятия. По результатом этих проверок составлено 7 административных протоколов против юридических лиц, которые направили в суд. Два их них уже рассмотрены: компаниям, загрязнявшим воздух, нужно будет выплатить в сумме штрафов на 20 тысяч рублей. Остальные протоколы еще находятся на рассмотрении.

- Качество атмосферного воздуха на территории Удмуртии определяется интенсивностью его загрязнения выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия нефтедобычи, черной металлургии, топливно-энергетического комплекса, автотранспорт, - написано в сообщении регионального Роспотребнадзора.

В 2020 году в республике организовали 12 маршрутных постов, которые проводят наблюдение за загрязнением атмосферы.

Управление продолжает осуществлять надзор за качеством атмосферного воздуха.

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