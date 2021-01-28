В Америку отправили первую партию удмуртского молока Фото: pixabay.com

10 тон молочной продукции впервые из Удмуртии отправились в США. Кроме молока экспортировали также и сливки. Отмечается, что продукция – ультрапастеризованная, со сроком годности от 6 до 12 месяцев. Она производилась в Сарапуле, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Кстати, молочная продукция из Удмуртии отправили в Нью-Йорк по воде через порт в Санкт-Петербурге.

США - это уже восьмая страна, в которую экспортируются продукты агропромышленного комплекса Удмуртии.

Стоит отметить, что в пресс-службе правительства Удмуртии подвели статистику по надоям за 2020 год. Так, получилось, что производство молока в регионе выросло на 5,4% — до 870,8 тысяч т. Это на 44,29 тысяч т больше, чем в 2019 году.

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