Серийного похитителя канализационных люков задержали в Ижевске Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции задержали 44-летнего ранее судимого жителя Ижевска по подозрению в серии краж канализационных люков. Преступления были совершены в период с декабря 2020 по январь 2021 годов. В результате 6 краж в Устиновком районе похищено 13 чугунных люков, общей стоимостью более 65 000 рублей.

Сейчас отделом дознания отдела полиции №4 (по Устиновскому району) УМВД России по Ижевску возбуждены несколько уголовных дел по всем случаям кражи. Однако теперь их хотят объединять в одно.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Если его причастность к данным преступлениям будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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