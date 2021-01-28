Завершилась модернизация оборудования на Ижевской ТЭЦ-1 Фото: Амир Закиров

На Ижевской ТЭЦ-1 вывели из эксплуатации устаревшее оборудование исторической части станции. Таким образом завершилась модернизация генерирующего оборудования на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба регионального центра стратегических коммуникаций.

Отмечается, что устаревшее оборудование перестало отвечать условиям энергорынка, и требовало больших затрат на содержание. Работы по отключению велись неделю. Сначала отключили три турбины, а затем два паровых котла.

- Новое оборудование Ижевской ТЭЦ-1 на долгие годы обеспечит качественную и надежную поставку жителям города тепла и горячей воды, - уверяет директор Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Разумов.

Напомним, в рамках модернизации в 2020 году заработала новая водогрейная котельная, а в 2014 году был построен блок ПГУ.

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