Количество заболевших мышиной лихорадкой в Удмуртии снизилось в три раза Фото: pixabay.com

В 2020 году снизилось количество заболевших мышиной лихорадкой в три раза, также снизился и процент людей, заболевших клещевым энцефалитом. Но в этом году специалисты центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртии ожидают рост. Об этом они рассказали в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

Из нашего подкаста вы узнаете: какие меры профилактики соблюдать и когда стоит прививаться:

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