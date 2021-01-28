Детское кафе строят в Ленинском районе Ижевска

Детское кафе строят в Ленинском района Ижевска Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Ижевчане интересуются, что строят на в Ленинском районе между лицеем №14 и домом №31 по Заречному шоссе.

- На участке появился забор, работает техника, - рассказывает жительница района Любовь.

Как рассказали «Комсомолке» в управлении архитектуры и градостроительства администрации города, на территории выдано разрешение на строительство детского кафе. Оно действует до 17 сентября 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что на ул. Коммунаров строят 17-этажку. Также сейчас идет стройка на улице Ворошилова, улице Телегина и рядом с Российской правовой академией на Заречном шоссе.

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