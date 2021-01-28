Двое подростков ограбили павильон с фейерверками в Ижевске
Фото: pixabay.com
Двое подростков 2004 и 2005 годов рождения задержаны в Ижевске по подозрению в краже из торгового павильона с фейерверками. Ночью они разбили окно и проникли внутрь. Затем вынесли из кассы 40 000 рублей, а еще товаров на сумму около 15 000 рублей, сообщает МВД по Удмуртии.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность 16-летнего подростка, который уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Затем нашли и второго злоумышленника. Оба находились в своих квартирах, где позже был найден и похищенный товар.
Украденные деньги, по словам подозреваемых, они уже потратили.
На данный момент возбудили уголовное дело. Оба подростка находятся под подпиской о невыезде.
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