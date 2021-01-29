Погода в Ижевске на 29 января: гололед и до -5 °С

Рассказываем о погоде в Ижевске на день Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 29 января. Рассказываем, какая погода ждет жителей города в последний рабочий день.

По данным удмуртского гидрометцентра, температура воздуха днем опустится до -3...-5 °С. При этом Южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. На небе облачно, но с прояснениями. В северных районах ожидается небольшой снег. На дорогах синоптики обещают гололедицу, поэтому будьте аккуратны.

Столбик термометра ночью опустится до -7...-9 °С.

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