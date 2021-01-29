Докурил сигарету мамы: детская шалость стала причиной пожара в Ижевске

Сигаретный пепел стал причиной пожара в ижевской квартире Фото: Сергей ГРАЧЕВ

26 января в жилом помещении многоквартирного дома Ижевска в Ленинском районе случился пожар. Причиной стало курение подростка в квартире – пепел от сигареты попал на диван и вызвал возгорание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Как говорится в сообщении, подросток решил докурить за мамой остаток сигареты, который она оставила и ушла на работу. Мальчик 2008 года рождения закурил прямо на кровати, после чего ушел в школу.

Горящий пепел попал на диван – это и стало причиной дальнейшего возгорания.

– К счастью, запах дыма, шедший из квартиры, почувствовал сосед, который незамедлительно позвонил матери ребенка. Она работает недалеко. Женщина прибежала домой и смогла самостоятельно потушить возгорание до прибытия пожарных, – сообщает инженер ОНД и ПР г. Ижевска УНД и ПР ГУ МЧС России по УР Карина Самарина.

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