После вмешательства прокуратуры медработники Удмуртии получили «коронавирусные» выплаты

Медики Удмуртии получили всего около 10 млн рублей, Фото: freepik.com

Положенные выплаты получили почти 600 работников медицинских организаций за работу в красных зонах и с пациентами с COVID-19. Медработникам выплатили положенные деньги после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по Удмуртии.

Денежные надбавки составили в общей сумме 9,8 млн рублей. Также сотрудники правоохранительных органов следили за соблюдением всех необходимых мер безопасности: снабжение медработников средствам индивидуальной защиты, соблюдение санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства.

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