Более 4,5 тысяч человек привили от коронавируса в Удмуртии

Вакцинация от коронавируса в Удмуртии продолжается, Фото: freepik.com
4 605 человек поставили прививку от коронавируса в Удмуртии. Об этом сообщает региональный Оперштаб.
Среди них также люди, которым ввели второй компонент вакцины - 774 человека. Как говорится в сообщении Оперштаба, в республике в ближайшее время ожидают новую партию вакцины "Спутник V". Также сообщается, что в скором времени появятся ещё два варианта вакцины. Их пустят в оборот к марту этого года.
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