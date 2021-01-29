Утро в Ижевске: пострадавший в ДТП младенец, нарушения дистанционки и санкции за несоблюдение дизайна

Рассказываем о главных и интересных новостях Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, любимый город! На календаре 29 января, пятница. Синоптики сегодня сообщают о гололеде и небольшом потеплении. Предлагаем вам начать утро с нашей традиционной утренней подборки новостей.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

-Впервые в Ижевске пройдет Межконфессиональная спартакиада

- Двое подростков ограбили павильон с фейерверками в Ижевске

- Количество заболевших мышиной лихорадкой в Удмуртии снизилось в три раза

- Завершилась модернизация оборудования на Ижевской ТЭЦ-1

- 25 камер для фиксации нарушений ПДД появятся в Удмуртии

- Школу с «умными партами» откроют в Ижевске

- В Татарстане скончался молодой врач из Удмуртии

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Санкции за несоблюдение дизайна

В прошлом году уже выявили почти 150 нарушителей, Фото: freepik.com

В Удмуртии планируют наказывать не соблюдающих дизайн-код. Против предпринимателей, повторно попавшихся, будут вводить санкции. Например, за 2020 год подобные случае были выявлены. Как же накажут подобных "преступников"?

Младенец пострадал в ДТП

Полуторамесячный ребенок пострадал в ДТП Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

27 января в результате столкновения двух автомобилей пострадал полуторамесячный малыш. Женщина, выезжавшая с территории, врезалась в автомобиль, где находился маленький пассажир.

Нарушения дистанционки

Нарушения выявила прокуратура, Фото: freepik.com

Прокуратура теперь рассматривает дела, связанные с нарушением дистанционного обучения. Житель пожаловался в правоохранительные органы, так как считал нарушением проведение онлайн-занятий. Как выяснила прокуратура, нарушения действительно были. Подробнее - у нас на сайте.

Новая улица им. маршала

Участок станет продолжением улицы Олега Кошевого

В ещё строящемся микрорайоне улицу назовут именем маршала Фалалеева. В том же районе такая улица уже была, однако жители сообщили, что карта неправильно указывает место, а также улица не соответствует чинам и заслугам маршала. Подробнее об этой истории можно узнать в нашем материале.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Погода в Ижевске на 29 января: гололед и до -5 °С

- Докурил сигарету мамы: детская шалость стала причиной пожара в Ижевске