137 человек в Удмуртии заразились коронавирусом за сутки Фото: pixabay.com

137 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии

Отмечается, что среди заразившихся 9 детей и 46 пенсионеров.

По данным на 29 января, 171 пациент выздоровел и был выписан. Однако, к сожалению, от болезни скончалось трое мужчин старше 65 лет.

По данным оперштаба за все время в Удмуртии уже зарегистрировали 25 415 зараженных коронавирусом. 21 622 пациента смогла победить болезнь,. а 335 человек скончались.

За сутки в республике сделали 3 628 тестов на COVID-19. Всего за время пандемии провели 816 733 исследования.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

После вмешательства прокуратуры медработники Удмуртии получили «коронавирусные» выплаты

Более 4,5 тысяч человек привили от коронавируса в Удмуртии