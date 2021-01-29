137 человек в Удмуртии заразились коронавирусом за сутки
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137 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии
Отмечается, что среди заразившихся 9 детей и 46 пенсионеров.
По данным на 29 января, 171 пациент выздоровел и был выписан. Однако, к сожалению, от болезни скончалось трое мужчин старше 65 лет.
По данным оперштаба за все время в Удмуртии уже зарегистрировали 25 415 зараженных коронавирусом. 21 622 пациента смогла победить болезнь,. а 335 человек скончались.
За сутки в республике сделали 3 628 тестов на COVID-19. Всего за время пандемии провели 816 733 исследования.
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