Ижевчанин выиграл миллион в лотерею

Счастливый билет он купил впервые, как подарок на Новый год Фото: pixabay.com

Ижевчанин выиграл миллион в новогоднем розыгрыше одной из лотерей. Счастливый билет он купил впервые, как подарок на Новый год, сообщает пресс-служба администрации Глазова со ссылкой на пресс-службу лотереи.

- Пока я стоял в очереди, взгляд упал на лотерейные билеты. Я подумал, что это будет необычный подарок к Новому году. Взял тогда четыре штуки, первого числа мы всей семьей проверяли билеты, счастливый оказался у меня. Честно сказать, мы вообще не ожидали, что с первого раза станем миллионерами, - говорит счастливчик.

Он работает в столице Удмуртии формовщиком. Его хобби - рыбалка и путешествия с семьей. А выигранные деньги он планирует потратить на покупку квартиры.

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