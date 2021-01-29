В Ижевске поднялись цены на бензин Фото: pixabay.com

По данным Удмуртстата, в период с 19 по 25 января в столице Удмуртии отмечается рост средних цен на бензин. Это не коснулось стоимости дизельного топлива.

Так, бензин марки АИ-92 подорожал на 11 копеек, и теперь за литр этого топлива придется в среднем отдать 43,67 рубля. Цена на бензин марки АИ-95 увеличилась еще больше - на 20 копеек, и теперь топливо стоит в среднем 47,03 рубля.

А цены на АИ-98 и дизельное топливо остались в Ижевске прежними и составляют в среднем 52,10 рубля и 49,19 рубля за литр соответственно.

Напомним, что рост цен на бензин начался в начале января, сразу после новогодних праздничных дней.

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