Верховный суд Удмуртии оставил без изменения приговор учителю-педофилу Фото: pixabay.com

Суд апелляционной инстанции не изменил приговор для учителя-педофила из Удмуртии. Ранее тот подал апелляцию, утверждая, что он не виновен. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Также в апелляции от адвоката подсудимого утверждалось, что в ходе заседания были допущены процессуальные нарушения. Сообщается, что этому факту суд апелляционной инстанции также не нашел доказательств.

Напомним, обвинительный приговор для жителя Удмуртии был вынесен 17 июня 2020 года Можгинским районным судом. 38-летнего мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в совершение жестокого убийства своей знакомой, кражи у нее денег и совершении 7 преступлений против половой свободы малолетних девочек, являющихся его ученицами.

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