Жителей Удмуртии предупредили об опасности участия в несанкционированных акциях

Полицейские будут оперативно реагировать на правонарушения

МВД по Удмуртии напомнило всем жителям республики об опасности участия в несанкционированных акциях, призывы на которые распространяют в Интернете и соцсетях. За это действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

- Попытки проведения несогласованных публичных мероприятий, а также любых провокационных действий со стороны их участников могут расцениваться как угроза общественному порядку и будут немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к предусмотренной законом ответственности, - говорится в сообщении.

Полицейские будут оперативно реагировать на правонарушения и принимать все необходимые меры для обеспечения правопорядка.

Также, МВД призывает горожан не поддаваться на провокации и не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях.

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