«К вечеру почувствовал слабость»: привившийся от коронавируса ижевчанин рассказал, как перенес прививку

В Удмуртии прививку от коронавируса поставили более четырех тысяч человек Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии прививку поставили уже более четырех тысяч человек. «Комсомолке» удалось поговорить с одним из вакцинированных, читателем «КП» Олегом Ильиным (имя изменено - прим. ред.).

Как он перенес прививку, а также к чему готовиться тем, кто только планирует поставить препарат, расскажет «Комсомолка».

ТЕМПЕРАТУРА ПОДНИМАЛАСЬ ОДИН ДЕНЬ

На прививку Олег записался по телефону. Через несколько дней ему позвонили и пригласили прийти в больницу на следующий день. Кроме него на это же время были записаны еще четыре человека, потому что одна ампула вакцины рассчитана на пять доз.

- Сначала мы должны были заполнить анкету, в которой нужно было ответить на вопросы о самочувствии, хронических и перенесенных заболеваниях. Также нам измерили температуру и давление. После этого мы прошли в кабинет вакцинации. Ампулу достали и разморозили при нас. Сама прививка безболезненна. Ставится в плечо, так же, как от гриппа, - рассказывает Олег.

Вакцину от covid-19 ставят в плечо Фото: Архив «КП» в Ижевске

Вся процедура от заполнения анкеты до самой прививки заняла у него около 40 минут. После прививки нужно было минут десять находиться в кабинете, на случай аллергической реакции. После этого можно было идти домой. Доктор дала свой номер телефона и попросила написать ей о своем самочувствии.

- Весь день после прививки самочувствие было нормальным. Только к вечеру я почувствовал слабость. Ночью поднялась температура до 38 градусов. После приема жаропонижающего температура снизилась, но к обеду поднялась снова. Посоветовавшись с врачом, я принял еще раз жаропонижающее и средство от аллергии. После этого температура вновь снизилась. К вечеру второго дня я уже чувствовал себя хорошо. На вторую вакцинацию пойду через 21 день.

На сегодняшний день Олег чувствует себя нормально. В целом, ощущения такие же, как и при любой другой прививке.

Тем временем, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» побывала главный внештатный специалист МЗ УР по вакцинопрофилактике Елена Корякина. Она ответила на главные вопросы о вакцинации.

НУЖНО ЛИ ПРИВИВАТЬСЯ ТЕМ, КТО УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛ?

На этот вопрос специалист однозначно ответила - да, надо. Это связано с тем, что возможны и описаны повторные случаи заболевания. Министерство здравоохранения определило, что через шесть месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции рекомендуется делать прививку.

- У переболевших коронавирусной инфекцией уровень антител со временем снижается. Поэтому, возможно, как и в случае с гриппом, людям придется проходить вакцинацию ежегодно, включая и тех, кто ранее болел COVID-19, - поясняет Елена Корякина.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВАКЦИНАЦИИ?

По словам врача, вакцинация от COVID-19 ничем не отличается от любой другой. Какой-то особой подготовки к ней не предусмотрено. Оценка состояния пациента и возможность проведения вакцинации проводится врачом в день прививки - на пациента заполняется анкета, измеряется температура и давление.

- Ограничения для вакцинации от коронавируса совпадают с теми, которые предъявляются при вакцинации от гриппа. Прежде всего, речь идет о повышенной температуре тела и различных болезнях. Это острые вирусные инфекции, обострения хронических болезней, аллергические реакции. В этом случае прививку придется отложить до того момента, пока не исчезнут симптомы. Кроме того, существует ограничение для тех, кто уже переболел коронавирусом. Прививку можно делать спустя шесть месяцев после болезни, - поясняет Елена Корякина.

После прививки от ковида защитные меры не отменяются Фото: Архив «КП» в Ижевске

Медики советуют за три дня до и после введения вакцины в организм не злоупотреблять алкоголем, быть осторожным с фастфудом и тяжелой пищей, психологически подготовиться к вакцинации.

КАКОЙ РЕАКЦИИ НА ПРИВИВКУ ЖДАТЬ?

По словам доктора, в течение пары дней может подняться температура, но сбивать ее жаропонижающими средствами стоит, только если она будет превышать 38 градусов.

- В качестве возможных реакций после прививки может быть повышение температуры тела, появление кашля и насморка, болезненность в месте укола, - предупреждает врач.

Переносимость вакцин зависит и от вакцины и, главное, от особенностей самого привитого. Проявление реакций возможно, но чаще всего прививка переносится без особенностей.

КОГДА ЗАЩИТА НАЧНЕТ РАБОТАТЬ?

Медик отметила, что вакцинация на первом этапе не означает, что в организме сразу появятся антитела, поэтому 21 день - до второго этапа - по-прежнему стоит беречь себя, соблюдая дистанцию и надевая маски и перчатки в общественных местах.

- Антитела, как и в течение болезни, начинают появляться к концу второй недели. Максимального числа они достигают в течение трех-четырех недель. «Спутник V» является двухкомпонентной вакциной. Это значит, что на 21-й день ставится вторая доза. После этого можно говорить о сформировавшемся иммунитете,

Кроме того, нужно помнить, что прививка не обеспечивает полной защиты от заражения коронавирусом, хотя существенным образом снижает риск инфицирования и тяжелого течения болезни. На слизистых оболочках привитого и клинически здорового человека может находиться вирус. Он выделяется с дыханием и создает риск заражения окружающих. Ношение масок и обработка рук помогают не заразиться не только самому человеку, но и окружающим.

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