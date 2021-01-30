Заблокированного в автомобиле малыша освободили спасатели Удмуртии

Спасатели освободили ребенка из машины. Фото: ПСС Удмуртии
В Воткинске спасли заблокированного в машине 4-летнего ребенка. Как сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии, сигнал поступил 29 января.
Отец посадил сына в автокресло и направился к водительской двери, чтобы сесть в автомобиль. В это время охранная система сработала на закрытие, а ключи остались в салоне. Спасатели, прибыв на место, открыли автомобиль за считанные минуты.
Одновременно с работой спасателей, мужчина пытался объяснить сыну, как открыть двери из салона.
- Так получилась, что спасатели открыли передние двери автомобиля, а малыш одновременно с ними смог открыть заднюю дверь, - говорится в сообщении.
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