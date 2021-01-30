На содержание дорог к школам на селе в Удмуртии выделили более 150 млн рублей

Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

В Год села развитию инфраструктуры в районах Удмуртии, в особенности ремонту и содержанию дорог, власти решили уделить пристальное внимание. Так, в 2021 году увеличат финансирование содержания автодорог, по которым ездят школьные автобусы.

- Подъездные пути к социальным объектам – больницам, школам, детским садам, школьные маршруты, дороги к сельхозпредприятиям должны быть в приоритете. Поэтому субсидии увеличены на 50% в сравнении с прошлым годом – со 102 млн рублей до 152 млн рублей, - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Сейчас в республике насчитывается около 920 км автодорог со школьными маршрутами, из них более 600 – дороги с гравийным и грунтовым покрытием.

Напомним, только за 2020 год в Удмуртию поступило 37 школьных автобусов различных модификаций. В 2021 году запланировано строительство 5 новых школ, две из них – на селе. А это, соответственно, школьные маршруты и дороги, которые необходимо содержать в нужном состоянии. К тому же, с 1 сентября этого года добавится еще 2 школьных маршрута: в Можгинском районе – Новым Карамбай - Горняк и Красногорском – до д. Большой Палым.

Отметим, в содержание автодорог входит целый комплекс работ – это очистка дорог от снега, рассыпка противогололедных реагентов, срезка кустарников, восстановление гравийных дорог с добавлением нового материала и т.д.

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