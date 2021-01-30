Таксист из Удмуртии украл металлолома на 82 тысячи рублей

41-летний житель Удмуртии воровал металлолом. Фото: pixabay.com

Мужчину задержали в Удмуртии по подозрению в краже металлических конструкций. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, им оказался 41-летний житель Воткинского района, таксист.

В ноябре прошлого года подозреваемый несколько дней срезал металлические конструкции в одного из объектов района, вывозил похищенное и сдавал в пункт приема металла.

В итоге он обокрал предприятие на 82 тысячи рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Таксисту грозит лишение свободы до 2 лет.

Сейчас ущерб, причинный предприятию, возмещен в полном объеме.

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