7 промахов: битлонистка из Удмуртии проиграла гонку преследования на Чемпионате Европы

Биатлонистка из Удмуртии Валерия Васнецова. Фото: instagram.com/vasnetsova.lera

Уроженка Удмуртии, российская биатлонистка Валерия Васнецова не смогла войти даже в десятку лучших в гонке преследования на 10 км на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в польском городе Душники-Здруй.

Как сообщает Союз биатлонистов России, спортсменка пришла к финишу только 29, допустив 7 промахов и отстав от лидера на 2,12 минуты.

Из россиянок в итоге стала лучшей Лариса Куклина. Она стала четвертой в гонке.

Победу в соревнованиях с результатом 29 минут 12,7 секунды одержала представительница Польши Камила Жук. Второе и третье места заняли норвежки Каролин Эрдаль и Оснэ Скреде.

Ранее Васнецова заняла 5-е место в спринтерской гонке Чемпионата Европы по биатлону.

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