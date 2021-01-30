Пьяный подросток из Ижевска, обороняясь, убил обидчика

Подросток ударил ножом обидчика

В Ижевске завершилось расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, который обвиняется в убийстве при превышении пределов необходимой обороны.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Удмуртии, все произошло в одну из осенних ночей прошлого года. Пьяный подросток находился у себя дома. Около 1 часа ночи к нему пришли его знакомые. Они хотели выяснить, что произошло между ним и его матерью. Но подросток не захотел с ними встречаться и спрятался в подвале

Но молодые люди незаконно проникли в дом и вывели его из подвала. При этом обвиняемый тайно захватил с собой кухонный нож.

На улице началась ссора между ним и 20-летним ранее судимым парнем. Последний несколько раз ударил обвиняемого руками и ногами, а когда тот стал убегать, догнал его и остановил.

- В этот момент подросток умышленно, превышая пределы необходимой обороны, ударил его ножом в грудь. В результате полученного ранения потерпевший скончался на месте, - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд. За совершенное преступление подростку грозит до 2 лет лишения свободы.

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