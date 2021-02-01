Погода в Ижевске 1 февраля: мокрый снег и сильный ветер

Сильный ветер в Ижевске. Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на первый день последнего месяца зимы, на 1 февраля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем температура воздуха составит -1…-3°С. Ожидается облачная погода. Временами пройдет небольшой снег, местами – мокрый снег.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Днем синоптики предупредили о сильном ветре – до 15-18 м/с.

На дорогах снежные заносы, накат.

Желаем вам отличного понедельника!

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