Около 250 человек вышли на несанкционированную акцию в Ижевске

Акция прошла на Центральной площади Фото: Амир Закиров

Около 200-250 человек вышли на несогласованную акцию на Центральной площади Ижевска 31 января. Такие данные приводит пресс-служба главы и правительства республики.

Жители города начали собираться с 12:00, в 12:38 региональные власти сообщили о провокациях.

Собрались несколько сотен человек Фото: Амир Закиров

— Опасения по заезжему «десанту» из провокаторов подтвердились. Уже задержана группа, прибывшая из соседнего региона. Ее цель была в дестабилизации обстановки в Ижевске. Из громкоговорителей постоянно звучат предупреждения о том, что акция незаконная и просит собравшихся людей разойтись, — сообщили в пресс-службе.

Примерно через час, в 13:08, участники акции разошлись. Среди задержанных оказался главный редактор Udm-Info (18+) Алексей Чулков.

На прошлой неделе прошла аналогичная акция Фото: Амир Закиров

Официальных данных от МВД по Удмуртии о количестве задержанных на момент публикации не поступало.

Напомним, 23 января в Ижевске тоже состоялась несанкционированная акция. Тогда люди массово вышли на проезжую часть. Из-за этого было возбуждено уголовное дело. Также после прошлой акции привлекли к ответственности шестерых участников.

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