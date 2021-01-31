Около 250 человек вышли на несанкционированную акцию в Ижевске

Акция прошла на Центральной площади
Фото: Амир Закиров
Около 200-250 человек вышли на несогласованную акцию на Центральной площади Ижевска 31 января. Такие данные приводит пресс-служба главы и правительства республики.
Жители города начали собираться с 12:00, в 12:38 региональные власти сообщили о провокациях.
Собрались несколько сотен человек
Фото: Амир Закиров
— Опасения по заезжему «десанту» из провокаторов подтвердились. Уже задержана группа, прибывшая из соседнего региона. Ее цель была в дестабилизации обстановки в Ижевске. Из громкоговорителей постоянно звучат предупреждения о том, что акция незаконная и просит собравшихся людей разойтись, — сообщили в пресс-службе.
Примерно через час, в 13:08, участники акции разошлись. Среди задержанных оказался главный редактор Udm-Info (18+) Алексей Чулков.
На прошлой неделе прошла аналогичная акция
Фото: Амир Закиров
Официальных данных от МВД по Удмуртии о количестве задержанных на момент публикации не поступало.
Напомним, 23 января в Ижевске тоже состоялась несанкционированная акция. Тогда люди массово вышли на проезжую часть. Из-за этого было возбуждено уголовное дело. Также после прошлой акции привлекли к ответственности шестерых участников.
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