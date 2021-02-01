Мошенники дважды обманули доверчивую жительницу Ижевска

460 тысяч отдала мошенникам ижевчанка. Фото: архив редакции

В полицию о хищении крупной суммы обратилась 40-летняя ижевчанка. По данным УМВД России по городу, горожанке позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудником банка и сообщила, что мошенники оформили на ее имя кредит. Чтобы предотвратить хищения денег, ижевчанка под диктовку звонившей совершила ряд операций в мобильном приложении банка.

- Оказалось, что именно в этот момент потерпевшая оформила на свое имя кредит. Она по указанию звонившей перевела 250 тысяч рублей для того, чтобы злоумышленники не успели снять деньги, - говорится в сообщении.

Через день потерпевшей вновь позвонили. Незнакомая женщина представилась специалистом Центробанка и сообщила, что мошенники оформили на ее имя кредит в другом банке. Ижевчанка вновь поверила: она и в этом банке оформила кредит на 210 тысяч рублей, переведя свои кровные на продиктованные номера телефонов.

Только после этого ижевчанка поняла, что ее дважды обманули мошенники и она стала должником по двум взятым кредитам на общую сумму 460 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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