Подземный переход около УдГУ могут отремонтировать в Ижевске

На состояние перехода регулярно жалуются преподаватели и студенты Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске могут благоустроить пешеходный переход около УдГУ в рамках инициативного бюджетирования. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Проект реконструкции пешеходного перехода у УдГУ. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Инициативу проявили жители дома №68 по ул. Лихвинцева. Они предлагают выровнять стены, отремонтировать лестницы и установить светильники. Главным украшением перехода станет граффити в честь 90-летнего юбилея УдГУ и 63-летия основания хоккейного клуба «Ижсталь». Кстати, идею активно поддержали спортсмены, ведь многие болельщики идут на матчи команды через подземный переход.

— В первую очередь проект «Городские истории» предназначен для привлечения внимания молодежи к истории значимых для города объектов: ХК «Ижсталь» и УдГУ. Серые невзрачные стены и недостаточная подсветка – то, что мы можем наблюдать сейчас. Наша идея - преобразить подземный переход и наполнить его светлыми красками истории и яркими моментами нашего города. Для горожан - это повод вспомнить историю, а для гостей Ижевска это место станет еще одним пунктом знакомства со столицей Удмуртии, — цитирует пресс-служба Дениса Назарова, депутата Городской Думы.

Проект оценивают в 1,4 млн рублей. Сюда входят средства бюджета Ижевска, республики, жителей и спонсоров.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как можно принять участие в инициативном бюджетировании. С помощью этой программы можно, например, благоустроить территорию с помощью бюджетных денег.

Ранее мы проверяли состояние подземных переходов в Ижевске. Результаты неутешительные: все «подземки» города находятся в ужасном состоянии. Переход около УдГУ стал еще хуже после того, как там снесли ларьки. Власти неоднократно обсуждали возможность передать переходы в концессию. Но пока эту идею не реализовали.

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