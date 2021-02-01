Карта качества очистки трасс от снега появилась в Удмуртии

Карта качества очистки от снега трасс появилась в Удмуртии Фото: Алена Селезнева

Карта качества очистки от снега региональных трасс появилась в Удмуртии. Об этом сообщил в соцсетях председатель правительства республики Ярослав Семенов.

По его словам, погода в начале февраля ожидается теплая, со снегом, а, следовательно, со снежными заносами, накатами и гололедицей.

- Все дорожные службы будут работать в усиленном режиме. Особое внимание – своевременной уборке снега на региональных и межмуниципальных дорогах. Скорость движения и интенсивность трафика на них выше, чем в населенных пунктах, а значит, выше и риск ДТП, - подчеркнул Ярослав Семенов.

На карте можно увидеть номера телефонов подрядчиков, которые убирают дороги. Если вы заметили, что трассы не убраны, можно позвонить по номерам телефонов диспетчерских подрядных и контролирующих организаций, которые указаны в списке.

Отметим, скоро на карте появятся контакты подрядчиков, отвечающих за очистку улиц в населенных пунктах - городах, селах и деревнях.

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