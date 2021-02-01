Съехали в кювет: в Удмуртии вытащили двух зажатых в машине женщин

В Удмуртии легковушка съехала в кювет. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

Пожарные и спасатели Удмуртии спасли двух женщин, которые оказались зажатыми в машине.

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, сообщение о съезде в кювет легкового автомобиля Mitsubishi Outlander поступило накануне, 31 января. ДТП произошло на 24 км автодороги «Костино-Камбарка», возле деревни Мазунино Сарапульского района.

- На момент происшествия в автомобиле находилось 6 человек, в том числе 3 детей. Проводилось деблокирование двух пострадавших женщин, они были зажаты в автомобиле и не могли самостоятельно выбраться, - отмечается в сообщении.

В Удмуртии легковушка съехала в кювет. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

В аварии пострадали 5 человек, в том числе 2 ребенка. Двух женщин и двух детей (4 и 6 лет) увезли в больницу.

Отметим, всего к ликвидации последствий ДТП привлекались 20 человек, 8 единиц техники.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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