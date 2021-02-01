Меньше ста: коронавирусом в Удмуртии заболело 90 человек

Коронавирусом в Удмуртии заболело 90 человек за сутки Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что за минувшие сутки в регионе коронавирусом заразилось меньше ста человек - 90 жителей республики. Среди заболевших 2 ребенка и 15 пенсионеров.

154 пациента выздоровели и были выписаны. За день, к счастью, никто не скончался от болезни.

За все время пандемии зарегистрировано 25 753 случая заболевания COVID-19. Из них 22 104 пациентов выздоровели. А 336 случаев течения болезни закончились летальным исходом.

4 950 человек уже поставили прививки.

Кстати, в Удмуртии уже провели 824 587 исследований на коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки сделали 2 409 тестов.

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