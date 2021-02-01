Началась запись в детский сад в микрорайоне «Сельхозвыставка» в Ижевске
Фото: pixabay.com
Новый детский сад в микрорайоне «Сельхозвыставка» по адресу: пер. Выставочный, 1А в скором времени откроет свои двери для малышей Ижевска. Там началась запись в открытые 5 групп. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Дошкольное учреждение рассчитано на 116 мест. На строительство здания потратили 114,6 млн рублей. Средства выделяли из федерального и регионального бюджетов, а также подключали соседства инвесторов.
Кстати, новое здание - это второй корпус детского сада № 12.
В 2021 году планируют принимать детей в возрасте с 2 до 3 лет и с 3 до 4 лет в порядке очередности. А детей от 3 до 6 лет будут переводить из других детских садов.
Для записи необходимо подать заявление в Управление образования Администрации Ижевска по адресу: ул. Ленина, 2, каб. 106.
Дни приема:
- вторник, четверг с 9:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00,
- пятница с 9:00 до 11:00, с 14:00 до 16:00.
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