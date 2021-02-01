Закладчика наркотиков задержали в Ижевске Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

В Ижевске сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Глазова, который подозревается в сбыте синтетических наркотиков. При обысках у него обнаружили 20 свертков с наркотиками, электронные весы и упаковочный материал, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Молодой человек рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что работает закладчиком интернет-магазина, который занимается продажей наркотиков. В Ижевске он только забирал товар, который затем хотел распространять среди жителей Глазова и Глазовского района.

Отмечается, что подозреваемый уже ранее был судим за кражу. Сейчас он является официально безработным.

Молодой человек задержан и находится в изоляторе временного содержания. Против него возбудили уголовное дело за сбыт наркотических средств в крупном размере.

За это преступление он может получить срок до 20 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Съехали в кювет: в Удмуртии вытащили двух зажатых в машине женщин

26 комплектов наград разыграют на Зимних сельских играх в Удмуртии