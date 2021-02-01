26 комплектов наград разыграют на Зимних сельских играх в Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

С 24 по 27 февраля 2021 года в Вавожском районе Удмуртии состоятся XXVII Республиканские зимние сельские спортивные игры. Там между частниками разыграют 26 комплектов наград по 8 видам спорта: лыжные гонки, полиатлон, баскетбол, хоккей, шашки, шахматы, соревнования спортивных семей и руководителей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Соревнования пройдут в рамках Года села и станут отборочным этапом Всероссийских зимних сельских спортивных игр, которые пройдут в Перми 16-20 марта. Участие в региональном турнире примут команды из всех 25 районов Удмуртии.

Напомним, ранее был выбран официальный символ игр - муравей Вавожик.

Кстати, сообщается, что в целях профилактики распространения COVID-19 турниры состоятся в трех разных населенных пунктах района. Баскетболисты отправятся в село Водзимонье. Соревнования между спортивными семьями, полиатлон, шашки и шахматы пройдут в Вавоже. А лыжников встретят в селе Нюрдор-Котья на новом комплексе.

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