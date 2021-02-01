В онкодиспансере Удмуртии назначили и.о. главврача

Степан Ронзин Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

С 1 февраля исполняющим обязанности главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера назначен Степан Ронзин, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Ранее Степан Ронзин был главным внештатным специалистом Минздрава Пермского края по паллиативной помощи взрослому населению. А в 2019 году стал главврачом Междуречинской городской больницы в Кемеровской области.

Мужчину представил новому рабочему коллективу министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак.

Кроме того, перед исполняющим обязанности главного врача уже поставили рабочие задачи - стремиться к сокращению смертности среди пациентов, и организовать непрерывную работу по активному выявлению и лечению пациентов.

Напомним, с апреля 2020 года исполняющим обязанности главврача РКОД был Алексей Баженов. А до него больницей руководил Никита Свирин, которого позже назначили заместителем министра здравоохранения Удмуртии, но в в ноябре 2020 года он ушел в отставку.

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