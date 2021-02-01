85-летняя пенсионерка скончалась из-за пьяного водителя в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ДТП со смертельным исходом произошло накануне вечером, 31 января, напротив дома №282 по улице Пушкинская в Ижевске. Из-за столкновения трех автомобилей скончалась пассажирка одного из них - 85-летняя женщина. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

На дороге столкнулись сразу три автомобиля Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ДТП произошло из-за того, что пьяный 32-летний водитель автомобиля «Киа Соул» поворачивал налево на перекрестке, при этом он не пропустил «Ладу-Приора», за рулем которой находился 40-летний мужчина и врезался в нее. Из-за столкновения отечественный автомобиль отбросило на движущуюся машину «Шевроле Авео» под управлением 19-летнего молодого человека.

О других пострадавших не сообщается.

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