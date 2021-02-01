Карта распространения коронавируса на 1 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 1 февраля 2021 года
Фото: pixabay.com
Оперштаб Удмуртии сообщает, что за минувшие сутки в регионе коронавирусом заразилось меньше ста человек - 90 жителей республики. Среди заболевших 2 ребенка и 15 пенсионеров.
154 пациента выздоровели и были выписаны. За день, к счастью, никто не скончался от болезни.
Кстати, в Удмуртии уже провели 824 587 исследований на коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки сделали 2 409 тестов.
Расскажем о статистике по районам:
Ижевск - 12 416
Воткинск - 1 108
Глазов - 1 239
Можга - 1 121
Сарапул - 926
Завьяловский район - 1 507
Алнашский район - 563
Балезинский район - 399
Вавожский район - 232
Воткинский район - 298
Глазовский район - 207
Граховский район - 167
Дебесский район - 213
Игринский район - 501
Камбарский район - 191
Каракулинский район - 193
Кезский район - 267
Кизнерский район - 283
Киясовский район - 181
Красногорский район - 292
Малопургинский район - 371
Можгинский район - 273
Сарапульский район - 288
Селтинский район - 247
Сюмсинский район - 197
Увинский район - 657
Шарканский район - 367
Юкаменский район - 213
Якшур-Бодьинский район - 369
Ярский район - 208
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