Карта распространения коронавируса на 1 февраля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 1 февраля 2021 года Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что за минувшие сутки в регионе коронавирусом заразилось меньше ста человек - 90 жителей республики. Среди заболевших 2 ребенка и 15 пенсионеров.

154 пациента выздоровели и были выписаны. За день, к счастью, никто не скончался от болезни.

Кстати, в Удмуртии уже провели 824 587 исследований на коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки сделали 2 409 тестов.

Расскажем о статистике по районам:

Ижевск - 12 416

Воткинск - 1 108

Глазов - 1 239

Можга - 1 121

Сарапул - 926

Завьяловский район - 1 507

Алнашский район - 563

Балезинский район - 399

Вавожский район - 232

Воткинский район - 298

Глазовский район - 207

Граховский район - 167

Дебесский район - 213

Игринский район - 501

Камбарский район - 191

Каракулинский район - 193

Кезский район - 267

Кизнерский район - 283

Киясовский район - 181

Красногорский район - 292

Малопургинский район - 371

Можгинский район - 273

Сарапульский район - 288

Селтинский район - 247

Сюмсинский район - 197

Увинский район - 657

Шарканский район - 367

Юкаменский район - 213

Якшур-Бодьинский район - 369

Ярский район - 208

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