Лыжник из Удмуртии вошел в двадцатку лучших на Кубке мира Фото: pixabay.com

21-летний спортсмен из Удмуртии Денис Филимонов, который сейчас выступает за сборную Татарстана, занял 20-е место на этапе Кубке мира по лыжным гонкам.

31 января в шведском Фалуне прошли спринтерские гонки среди мужчин и женщин. Именно так завершился четвертьфинал состязаний. Там Денис Филимонов успешно преодолел свою квалификацию.

А вот лыжница из Удмуртии Лилия Васильева не прошла квалификацию и заняла в этой гонке лишь 59-е место.

Кстати, в мужском спринте победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо.

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