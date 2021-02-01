Стены подземного перехода у УдГУ в Ижевске планируют украсить новым граффити Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

На стенах подземного перехода у УдГУ в Ижевске может появится новое граффити. Его проект уже опубликовали на сайте администрации города. Тематический рисунок будет посвящен двум важным событиям столицы республики – 90-летний юбилей Удмуртского государственного университета и 63 года со дня основания ХК «Ижсталь».

Кстати, этот проект является участником конкурса по инициативному бюджетированию. Его представили жители дома № 68а по улице Лихвинцева. По плану на объекте должны провести реставрационные и ремонтные работы: выравнивание стен, ремонт лестниц, установку дополнительных светильников.

На обновление перехода нужно будет потратить 1,4 млн рублей. Их выделят из средств республиканского и местного бюджетов, а также рассчитывают на финансовую помощь от жителей и спонсоров.

- В первую очередь проект «Городские истории» предназначен для привлечения внимания молодежи к истории значимых для города объектов: ХК «Ижсталь» и УдГУ. Серые невзрачные стены и недостаточная подсветка - то, что мы можем наблюдать сейчас. Наша идея - преобразить подземный переход и наполнить его светлыми красками истории и яркими моментами нашего города. Для горожан - это повод вспомнить историю, а для гостей Ижевска это место станет еще одним пунктом знакомства со столицей Удмуртии, - говорит депутат Городской думы Ижевска Денис Назаров.

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