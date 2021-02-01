В Удмуртии уже заключили 85% контрактов на ремонт дорог в 2021 году Фото: Сергей ГРАЧЕВ

85% контрактов по основным дорожным программам на 2021 год уже заключены. В этом году планируют отремонтировать и реконструировать не менее 200 км дорог. Причем особое внимание планируют уделить районным дорогам, так как год объявлен в Удмуртии Годом села, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Основываясь на опыте предыдущих лет, контракты на ремонт и реконструкцию дорог мы заключаем до начала дорожного сезона. Вспомним 2020 год – 400 км дорог, благодаря ранней контрактации, дорожники вышли на первые объекты нацпроекта уже в конце апреля, как только позволили погодные условия. Помимо раннего выхода на объекты, такой плановый подход дает экономию на торгах, потому что закупки материалов дорожники проводят вне активного строительного сезона, - говорит председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

Перечень объектов, которые отремонтируют по дорожным программам, уже утвержден. Началась закупка необходимых материалов и техники.

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