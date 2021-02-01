Двоих экс-глав сельских поселений Удмуртии будут судить за мошенничество Фото: pixabay.com

Бывшие главы сельских поселений в Ярском и Юкаменском районах предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. Они уже признали свою вину в ходе предварительного расследования и возместили ущерб, который нанесли бюджетам своих районов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Расследованием уголовных дел занимался Глазовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Удмуртской Республике. Так, в ходе следствия установили, что 34-летний бывший глава муниципального образования «Зюинское» Ярского района в декабре 2017 года заключил фиктивный договор на ремонт пожарного автомобиля. На эти цели из бюджета выделили 50 тысяч рублей, которые мужчина присвоил себе.

Во втором случае 54-летний глава одного из муниципальных образований Юкаменского района, с июня по сентябрь 2016 года выписывал себе премии в размере 4 870 рублей за счет средств муниципального бюджета.

На данный момент дела направлены в суд с обвинительными заключениями.

Если вина экс-глав будет доказана, им грозит до 6 лет лишения свободы.

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