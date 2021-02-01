Завершился капитальный ремонт школы № 27 в Ижевске Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Сегодня, 1 февраля, в Ижевске возобновился учебный процесс для более 600 учеников школы № 27. Там завершился капитальный ремонт здания, сообщает пресс-служба администрации города.

В здании, в рамках проекта «Большой ремонт», отремонтировали кровлю и обновили фасад и сделали его теплым и вентилируемым. Утеплили 827 кв. м чердака, уложили профнастил на 1200 кв. м крыши.

Напомним, работы должны были завершится еще в конце 2020 года, однако стройку пришлось продлить чтобы сделать дополнительный ремонт карнизной части здания. В этот раз строители уложились в срок.

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