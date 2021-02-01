Увеличился размер ежемесячной денежной выплаты для федеральных льготников в Удмуртии

Набор социальных услуг составляет 1 211,66 рублей в месяц Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 1 февраля 2021 года в Удмуртии на 4,9 % проиндексирована ежемесячная денежная выплата, которую получают более 124 тысяч жителей республики. Также увеличился входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Теперь он составляет 1 211,66 руб. в месяц, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, набор социальных услуг включает в себя обеспечение льготников лекарствами, бесплатным проездом и возможностью приобрести путевку на санаторно-курортное лечение. Среди этих пунктов в разных долях и распределяется выплата.

- Право на ее получение имеют: инвалиды всех групп, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф и другие категории, - говорится в сообщении.

До 1 октября 2021 года льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбрать, как ее получить. Есть два варианта: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте в 2022 году.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Завершился капитальный ремонт школы № 27 в Ижевске

В Удмуртии уже заключили 85% контрактов на ремонт дорог в 2021 году

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.