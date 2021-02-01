Константин Кайгородов покинул пост главного тренера ФК «Зенит-Ижевск» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Руководство футбольного клуба «Зенит-Ижевск» приняло решение о расторжении договора с главным тренером команды Константином Кайгородовым. Об этом сообщается в официальной группе футбольной команды.

- Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Мы благодарим Константина Вениаминовича Кайгородова за всё, что он сделал для развития ижевского футбола и желаем достижения новых профессиональных успехов в будущем, - говорится в сообщении.

Константин Кайгородов занимал этот пост с осени 2020 года. Сначала его поставили на должность и.о. главного тренера, а чуть позже повысили.

Кто займет его место - пока неизвестно.

Напомним, в конце 2020 года также стало известно, что родной брат Константина – Дмитрий Кайгородов, ушел с поста директора ФК «Зенит-Ижевск»..

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