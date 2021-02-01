С самолета Сочи – Москва сняли буйного мужчину из Удмуртии Фото: pixabay.com

Сотрудники транспортной полиции аэропорта города Сочи сняли рейса буйного жителя Удмуртии, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Управления транспорта МВД России по ЮФО. Мужчина вел себя неадекватно, оскорблял окружающих и проигнорировал все замечания экипажа.

В зону посадки прибыл наряд полиции, который задержал буйного пассажира. Против него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Теперь ему грозит штраф в размере до 1000 рублей.

Напомним, недавно мы писали о том, что в самолете Стамбул - Казань также за неадекватное поведение задержали жительницу Удмуртии, которая была пьяна.

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