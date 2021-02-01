Есть вопрос: как сильно повлияла пандемия на работу учебных зведений в Ижевске?

Елена Никитина, начальник отдела профобразования и науки Министерства образования Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

На радио «Комсомольская правда-Ижевск» стартовал «Марафон ссузов». Каждый день, с 1 по 8 февраля, к нам в студию будут приходить представители образовательных учреждений. Сегодня на нашем марафоне побывала Елена Никитина, начальник отдела профобразования и науки Министерства образования Удмуртии.

Из нашего подкаста вы узнаете: сколько сейчас ссузов в Удмуртии, какие специальности пользуются популярностью у работодателей и сильно ли пандемия повлияла на учебные учреждения.

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